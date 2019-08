不能預測因素　姜丹尼爾周日香港見面會延期

限定韓團Wanna One前成員姜丹尼爾於上周一驚爆暗撻人氣女團TWICE隊長志效,雙方透過事務所大方認愛。



姜丹尼爾將於本周五到新加坡舉行首場海外粉絲見面會,並原定於本周日假亞博舉行香港粉絲見面會「COLOR ON ME」,但鑑於香港近期局勢較混亂,不少粉絲也很擔心偶像的安全,紛紛在主辦方facebook留言,建議考慮到藝人與粉絲們的安全,促請取消或延期是次見面會。



而主辦方已決定延期舉行姜丹尼爾的香港見面會,並剛於官方facebook作出通知:《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》演出延期公布:



現鑑於目前香港社會環境上的不能預測因素, 以及藝人、工作人員及觀眾之安全,遺憾地宣布原定於2019年8月18日星期日假亞洲國際博覽館舉行之 《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》 暫時延期。請所有已購票之觀眾先保留完整門票,並密切留意主辦方Facebook專頁之演出延期及門票安排公布。