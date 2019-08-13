Heidi開衩裙搶Fo　林愷鈴大個女學理財

組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）及藝人林愷鈴（Ashley）出席活動，Ashley擔任模特兒行騷，十分淡定。而喺台下睇騷嘅Heidi則穿上低胸開衩長裙，展現女人味。



兩女一同受訪，Heidi話自己一直同品牌有聯乘合作，負責講概念畀個設計師聽，設計師幫佢設計：「我唔係好叻，希望遲啲有機會落手落腳，見到今日呢個Fashion騷，都知搞個騷好大壓力，都想有自己品牌，但比較難啲。」佢又透露現時與隊友們各有各忙，嚟緊都會同一個品牌合作。



Ashley話都有興趣設計衫，因為自己讀建築系，都同設計有關，問到佢想設計咩類型嘅衫？佢話：「都係casual wear，平靚正為主。」佢又透露現時想繼續玩音樂，之前有同過其他學生拍攝微電影。而即將升讀大學二年級嘅佢，話已收拾心情返學，講到屆時會唔會好忙？佢話：「都會比之前忙，都好多謝之前大家就我時間，遲啲要睇吓返學點安排，我都想出活動見大家。」講到密密搵錢，問到會點使錢？佢話之前都係交畀媽咪龔慈恩同公司打理，但依家要靠自己：「媽咪話我已經19歲，要自己處理，所以依家學識點處理戶口，啱啱都有第一張信用卡，但我唔會先使未來錢，我會儲錢。」



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