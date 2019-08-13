港姐十強誕生　姚羽嘉大熱倒灶！

《2019香港小姐競選》的十五位佳麗經過一個多月的訓練後，今日舉行「決賽佳麗誕生」記者會，十五位佳麗逐一演繹自選才藝及接受考核，最後「香港小姐評委會」之現場評分聯同big big fun觀眾投票結果，十強佳麗正式誕生，包括（1）黃嘉雯、（2）蔡嘉欣、（3）梁敏巧、（4）姚㦤芠、（5）王菲、（6）陳熙蕊、（7）楊詠彤、（8）古佩玲、（9）廖倬竩及（10）謝采芝。而江雨婷、吳玥彤、黃詠柔、楊慧敏及姚羽嘉則被淘汰，未能入圍。



大會公布評分準則，「香港小姐評委會」與big big fun觀眾投票結果是基本準則，另外加入十五位佳麗互相投票，在互投環節中姚羽嘉與王菲同分，但在基本準則中姚羽嘉的排名低於王菲，所以最後姚羽嘉被淘汰。在公布十強時，不少入圍佳麗都眼紅紅，甚至忍不住哭起來，其中以楊詠彤哭得最犀利，古佩玲及梁敏巧也有喊。



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