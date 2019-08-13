處男個唱！蔡一傑想搣甩妖味晒溫文爾雅

草蜢成員蔡一傑宣布將於10月26日至28日，在灣仔伊館舉行首個個人音樂會《Remus Choy Onederful Live Show 2019》，身穿綠色絲絨西裝的傑仔，型爆亮相記者會，席間獲六位紅顏好友拍片支持，包括有伍詠薇、楊千嬅、關心妍、鄭欣宜、王菀之及阮小儀，其中小儀手持跟傑仔的舊合照以證鐵粉地位。之後又播出傑仔去日本拍MV及宣傳片的絕密花絮，傑仔自爆旅程獻出多個「第一次」，如第一次坐直升機遊日本上空、第一次着和式新郎服等，又得戚指會有塊流動式音樂會廣告板，由涉谷區開始「巡遊」直到開騷，認真巴閉！



講到首次開處男音樂會，他笑指感覺似結婚，大會即悉心安排「處男」代表現身獻禮祝賀，傑仔抵死爆笑：「我都希望自己係處男！」令全場爆笑！其後由「小處男」送上鮮花，當主持人叫他錫傑仔時，小男孩主動送上肉嘴，更錫足兩次，而傑仔亦有「回禮」錫對方額頭！最後傑仔跟各單位齊齊敲碎朱古力模型，黃金四濺十分有霸氣！



受訪時傑仔透露今次音樂會有別與之前的演出，希望帶出自己文靜、溫文爾雅靚仔一面：「想係以音樂行先，專登親自挑選咗12位頂尖音樂人合作，都花咗好多時間練歌。（唔跳舞？）過去大家都會成日睇到我着珠片衫，跳勁歌熱舞充滿妖味，今次想一反常態，唱啲『處男歌』，從來冇唱過嘅！就好似《超時空戀人》，呢首歌錄完未公開唱過。」續指會唱Fans點唱的歌，有一Part更會翻唱女歌手的歌：「想挑戰啲高音。（唱邊個嘅歌？）唔講住，要畀啲神秘感，但會唱6至7個國際級女歌手嘅歌，當然一定會有梅姐（師傅梅艷芳）！」



傑仔繼續預告成個騷會唱足四國語言，若時間允許會練多一國，然後再爆剛錄好音樂會的主題曲《獨行派對》：「係同恭碩良處男合作，邀請佢幫我打鼓，係首輕快歌。」至於問到會否操肌派福利？傑仔大笑說：「次次都畀咩？賣肉救母咩？哈哈！我係Show內涵、音樂性，但都會操Fit吓着靚禮服。」



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