34歲日本女星平愛梨與國腳老公長友佑都宣布再為人父母,長友在社交網報喜,稱老婆平愛梨誕下兩人第二個愛情結晶品,他公開抱着剛出生的嬰兒照片,分享喜悅。長友感謝因工作跟他分隔異她的老婆及大家的支持,大讚女性太偉大,他會負起丈夫和父親的責任。又用英文表示:「Thanks to God that another Lion came to the world in a healthy way. 」



平愛梨與長友佑都於2017年結婚,去年2月誕下首名兒子,今年3月再報喜懷第2胎。