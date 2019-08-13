張家輝拼命三郎　任賢齊嚇到傻！

前後相隔15年，影帝張家輝再次與任賢齊結片緣，二人於新片《沉默的證人》內敵對，連場打鬧戲後更見惺惺相惜，小齊大爆當年家輝已是「拚命三郎」，棄用替身拍撞車戲：「當時拍緊杜琪峯嘅《大事件》，我仲話個替身身手咁好嘅？今次家輝仲犀利，ending場戲大家打『爛仔交』，堅打仲要伸腳踢佢，我打佢打到自己都覺得痛，唔忍心嘞，連導演都話perfect，點知家輝要求再嚟過，當然再嚟多take效果好勁，呢種就係香港精神，拳拳到肉！」家輝談到這份投入，笑言自己「唔係傻」：「當然撞傷、擦損一定有，但我係有把握、知道自己應付到先做。雖然戲服薄但都有落墊嘅，係有工作人員同我講﹕『呢啲嘢依家冇人做嘞，得你做咋﹗』」



互笠高帽



小齊謙稱今次從家輝身上學懂不少：「《大》片對戲時間唔多，今次大量對手戲發覺佢好投入、有舖排嘅，作為演員情緒控制得好好，大家鬥戲開心又過癮。我嘅角色安排戴上面具，而家輝扮演嘅法醫就依然可以憑眼神透視我、睇穿我心理咁，佢嘅演技可以話深不可測！」家輝聞言亦向小齊笠高帽：「佢呢十幾年冇變過，大家咁鍾意佢係因為佢自身性格，依然係『大好友』唔會跣人，作為一個演員呢幾年佢喺電影方面嘅工作好努力同認真，外表亦好有質感。」



與荷里活導演合作似考牌



談到今次與荷里活電影《虎膽龍威》導演Renny Harlin合作，家輝似遭「考牌」，角色設定深奧：「我太太喺劫案中身亡，所以我變得孤獨兼且孭住陰影，人生只以工作為樂，解剖時當咗啲屍體係朋友，對住佢哋會好苦口婆心咁自言自語。今次同荷里活導演合作係好好嘅經驗，佢哋喺劇情節奏計算方面好精準，中間加插咗啲老外式幽默，例如郭晉安扮醉酒佬出場，都會帶畀觀眾驚喜。」本身亦是導演的家輝笑言拍攝途中只以演員身份現身：「唔會畀意見同分析導演嘅處理手法，呢啲關你乜事啫？人哋做緊嘢點解要去搞住人？（今年再執導演筒？）唔會，因為我嘅作品構思未係好成熟。」



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