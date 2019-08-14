又呵又氹先搞掂！呂慧儀捉仔兩頭騰

36歲的藝人呂慧儀（阿蟹）今年3月宣布與老公黃文迪離婚，即傳出與處境劇《愛．回家之開心速遞》的張景淳相戀，還被指拖手睇戲後雙雙返回香閨，但兩人均否認戀情，阿蟹表示現時以工作及兒子為重，不會考慮感情事。日前她趁不用開工，即爭取時間與囝囝親子樂。



興奮研究鯊魚



當日下午4時許，一身全黑打扮、戴上帽及黑超的她，與5歲的兒子「小蟹籽」黃柏翹，以及一名女長輩現身中環，孭着相機的她不時為囝囝拍照，一行人在商場內欣賞海洋展覽，「小蟹籽」表現興奮，又與媽咪研究鯊魚擺設。



紮紮跳捉仔



逗留十多分鐘後，她示意囝囝離開，但他卻玩到不願走，更攬住擺設不肯放手，見阿蟹俯身與兒子傾談一輪，才氹掂他齊齊走，沿途步行往停車場取車時，活潑的「小蟹籽」不時紮紮跳，一度跑離媽咪，要阿蟹於商場內四處捉仔，期間還引來途人目光，她即拉低帽子不欲被認出，還急急拖實兒子往搭𨋢離開。

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