美臀現形　陳柏宇畀囡囡喪掹紅底險走光

歌手陳柏宇（Jason）同老婆符曉薇（Leanne）嘅愛情結晶品Abigail，眨下眼下個月尾就一歲生日！陳氏夫婦為咗同囡囡製造更多深刻嘅回憶，早排專登去日本影咗一輯家庭照，留下倩影，窩心又溫馨！但喺另一邊廂，Leanne將呢個溫馨場面徹底破碎，瞬間變成爆笑場面，揭露現實中一家人的相處「真相」，喺IG Story大揭Jason着紅底，意外令「美臀」原形畢露，然後啱啱學行嘅Abi就一手扶住背住鏡頭嘅Jason單邊腳，一手就用力想扯Jason條紅底落嚟！負責揸機嘅Leanne就笑爆嘴，邊笑邊阻止Abi唔好扯，但Abi勇字行頭一於少理繼續扯，雖然Leanne冇影到最後結果係點，但喺下一個Story就再見Abi Keep住進攻，戰鬥力相當強，雙手捉住Jason個頭勁肉緊咁起勢咀，完美KO爸爸！



呢日Jason喺IG Upload咗張細個嘅相，留言問︰「呢個係邊個個女？」當時中間分界嘅佢，同Abi真係一個餅印，有好多Fans都留言話：「係你個女大咗之後」、「根本就是Abi」、「呢個咪叫Abi囉」、「Abi做咩變大左」，唔知Abi大個咗之後會唔會再同Jason咁似樣呢？



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