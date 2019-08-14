《大叔的愛》又嚟喇！眾星浴衣行紅氈

日本熱爆BL日劇《大叔的愛》劇場版《大叔的愛～LOVEorDEAD～》將於8月23日在全日本公映，預計再掀《大叔的愛》熱潮。昨日特別在六本木山舉行大型宣傳活動，片中演員田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、內田理央、金子大地、伊藤修子、兒嶋一哉、澤村一樹、志尊淳、眞島秀和、大塚寧寧及導演瑠東東一郎齊現身行紅地氈，而最特別是眾星身穿夏日浴衣亮相，令全場粉絲眼前一亮，田中圭表示天時暑熱粉絲仍耐心到來支持，十分感謝。



而電影網Eigaland做了一個下周最期待上映新片調查，《大叔的愛～LOVEorDEAD～》以704 Like撼贏其他新片排行No.1，2至5位分別是《搖滾太空人》（Rocketman）、動畫《二之國》、《DOGMAN》及柄本佑與瀧內公美主演的《火口的兩人》。



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