東方日報C1：港姐十強誕生姚羽嘉「舞」得留低

十五位候選港姐昨日進行淘汰賽，才藝表演舞功出色的熱門之一姚羽嘉竟然出局，賽果令人意外！雖然在佳麗投票互選時與王菲同分，但後者憑基本賽制排名較高而險勝晉級。姚羽嘉受訪時坦言失望，更一度哽咽。



《2019香港小姐競選》候選佳麗昨日在將軍澳出席「決賽佳麗誕生」活動，期間將淘汰五位佳麗。各人經過自選才藝表演及接受司儀考驗後，進入投票互選環節，最高票數佳麗率先晉級，其中王菲與姚羽嘉各得三票同分，但大會根據基本賽制排名高低，宣布王菲入圍，其餘被淘汰的佳麗包括江雨婷、吳玥彤、黃詠柔與楊慧敏！賽果公布後，多位佳麗眼泛淚光，包括入圍的梁敏巧。十強佳麗隨後抽號碼牌包括（1）黃嘉雯、（2）蔡嘉欣、（3）梁敏巧、（4）姚懿芠、（5）王菲、（6）陳熙蕊、（7）楊詠彤、（8）古佩玲、（9）廖倬竩及（10）謝采芝。



一度哽咽 佳麗戥不值



北京舞蹈學院畢業的熱門佳麗姚羽嘉舞功了得，才藝表演跳出自編的JAZZ舞蹈，又大晒一字馬，舞技出眾，可惜仍然出局，她受訪時亦難掩失落：「肯定有失望，好唔捨得其他佳麗，都有少少覺得唔抵，但冇辦法！我之前喺北京住，可能big big fun少人投票畀我。」提到表演更一度哽咽：「自己今日表現唔錯，都好滿意，傷心係唔捨得其他佳麗。」黃嘉雯亦戥她出局不值：「佢跳舞、性格都好好，戥佢出局唔抵。」



入圍的楊詠彤與古佩玲一度爆喊，坦言不捨有佳麗出局，古佩玲說：「心情有少少複雜，又開心又唔捨得，一班佳麗日對夜對，一入後台已經忍唔住喊！我希望姚羽嘉可以入圍，同佢特別Friend，佢好Nice又搞笑。」楊詠彤被問到可覺得淘汰制殘忍？她說：「唔會，都知道有淘汰，但唔知會淘汰五個咁多，有啲錯愕。」



楊慧敏被Out仍恨入行



「馮盈盈師姐」楊慧敏亦對出局感失望：「條條大道通羅馬，參賽唔係為攞獎，只係想入娛樂圈，唔啱選美，可能啱入行呢！」



賽後，無綫非戲劇經理陳旭亮解釋淘汰基本賽制是根據手機應用程式big big fun投票結果與「香港小姐評委會」的評分，加插佳麗互選只是增加Gimmick：「佳麗互選有考慮過同分問題，我哋會根據基本賽制排名高低，王菲排名高過姚羽嘉就先入圍。



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