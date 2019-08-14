預6位數做生意　張雪瑩因呢件事舉棋不定

前無綫藝員張雪瑩（Cherry）早前先後到了澳洲及北京，她透露今次是到澳洲是半工作半玩的性質，她說：「我有意代理一個澳洲護膚品牌，所以去咗當地睇廠，其實已經傾好，但未簽合約，因為依家個市道咁，要再考慮，我本來計劃投資六位數。（你對美容好有研究？）身為藝人對皮膚護理都比較講究，我以前試過爛面，所以希望幫到人解決皮膚品牌，我想代理嘅品牌係針對暗瘡性皮膚，係治療性。」



Cherry除了工作外，還趁機到了Darling Harbour、Diamond Day及魚市場遊覽：「Darling Harbour係我特別喜歡嘅一個港彎，因為以前表姊喺澳洲讀書，我當年去探佢嘅時候，佢帶過我去呢個地方，所以有好多回憶。」至於北京，Cherry也是為了考察及順道探望親友：「因為我嘅親戚喺北京有啲生意。其實我同無綫滿約後，有意向內地嘅商界發展，想換一個環境同工作模式，試吓唔同工作，當然如果有好嘅劇本，我都會繼續留喺演藝界。」



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