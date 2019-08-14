網民寸樣衰　《上氣》男一問Siri：我醜嗎

首部華人超英片《上氣》落實開拍，男主角最終由加拿大籍華裔演員劉思慕（Simu Liu）飾演，不過有部分網民似乎唔多滿意，不停喺社交網留言話佢唔配演《上氣》主角，仲寸佢樣衰！經過網民一輪狂轟濫炸式留言後，Simu發文表示要問Siri：「我真的很醜嗎？」令唔少人擔心佢承受唔到輿論壓力。



之後Simu喺Facebook發文：「我這一生當中都在被質疑，很多老師覺得我會一事無成，很多製作人、導演、編劇，甚至是合作演員都會質疑我的演技，而我也被無數個節目、演出拒絕過，在我的事業上，我的每一步都被會被質疑，而我至今還能站在這裏，就是因為我一直都很專注，我很相信我的能力，也拒絕讓別人的意見來定義我！在你的職業生涯中，無論你走到哪裏，總會遇到懷疑的聲音，其中有些聲音來自離你非常近的人。你會讓那些聲音吞噬你嗎？」唔少網民睇完佢呢段文字之後，都讚佢講得啱，仲話開始對佢改觀。



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