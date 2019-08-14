寄情於工作　Miley婚變後即開工錄新歌

美國流行樂壇天后Miley Cyrus與影星老公里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）日前宣布婚變，震驚娛樂圈。Miley前日早上於社交網Instagram（Ig）貼相，照片中身穿白色小背心的她在錄音室戴上耳筒因而被懷疑灌錄新歌。有知情者她近期寄情於工作，好專注完成音樂作品。



至於身在家鄉澳洲的里安，前日就宣布離婚後首次被影到與哥哥「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）一家人外出，里安全程零笑容。有記者問及他婚變一事時，他就回應：「你唔會明白係咩感覺。老友，我唔想講呢啲！」不過消息傳出後，里安昨日中午於Ig貼日落照，並首次證實婚變。里安留言說：「大家好，只想講Miley和我最近分開了，我希望她健康和幸福。這是私事，而我沒有向任何記者或媒體發表任何言論。任何引述我說話的報道均失實。祝願和平與愛。」



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