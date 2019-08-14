後台揭秘　容祖兒靠「千手觀音」極速換衫

相信好多Fans都會對後台充滿好奇，究竟啲歌手一降落台之後會係咩情況呢？究竟佢哋係點換衫呢？係咪好似啲Fashion Show咁喺後台打晒仗呢？天后容祖兒（Joey）喺IG一一為大家拆解謎團，實行大爆後台秘密！



依家喺紅館舉行20周年演唱會嘅Joey，晚晚都準備唔少靚衫襯靚歌，日前佢就Upload咗條片，用快鏡Cut開每次落台情形，並留言多謝工作人員嘅付出︰「台上的每一刻風光，都得靠每次在台下狹小的房間，用上分秒必爭的速度，快速改頭換面來成就，謹以此短片，感謝我台下所有的兄弟姊妹。」喺片入面見台邊一定有位工作人員Standby做人肉拐杖，Joey一落台就扶住工作人員衝入房換衫，捉緊每分每秒，換完衫出嚟又即係跑返上台，喺台上面已經勁歌熱舞完，去到台下都要繼續跑，真係少啲體力都唔得！如果要大執造型仲會出動「千手觀音」、同時起碼有幾對手幫Joey Set頭、執妝，臨上台前又會有人遞水「叉電」，以確保Joey再次靚靚上台表演。有好多睇完片嘅Fans都對Joey讚不絕口，話好欣賞佢工作嘅認真態度，「天后」之名果然非浪得虛名！



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