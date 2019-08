袁偉豪講恭喜！岑杏賢接朱千雪花球有片睇

前港姐季軍朱千雪今個月3月低調喺峇里舉行婚禮,一班圈中好姊妹都有飛到當地觀禮送上祝福,大家都覺得好感動,到今日都仲回味緊當日見證幸福嘅一刻。而喺當日接到新娘子花球嘅岑杏賢就分享咗當時嘅片段,見到原來「競爭」都幾激烈,有三個人同時伸手掂到花球,最後就由岑杏賢得到新娘子嘅祝福,之後仲聽到有人大嗌「下個到你」添!岑杏賢留言:「💓💐👩‍❤️‍💋‍👩Maybe I should name this our everlasting friendship bouquet, you think so too?💐👩‍❤️‍💋‍👩 will never forget this priceless moment on your big day 👰❤️💐(可能我應該將佢叫做我哋永恒的友誼嘅花球,你係咪都同意呢?永遠都唔會忘記喺你婚禮上無價嘅一刻!)」岑杏賢前男友袁偉豪亦有留言話:「Congratulations❤️」網友都畀岑杏賢同朱千雪嘅友情打動,仲紛紛祝福岑杏賢快啲搵到真命天子添!



