4歲喇！徐若瑄囝囝化身巴斯光年開P慶生

台灣女星徐若瑄(Vivian)同新加坡富商李雲峰婚後生咗囝囝Dalton,話咁快Dalton就踏入4歲喇!Vivian同老公就為阿仔搞咗個《反斗奇兵》主題嘅生日派對,見到Dalton化身「巴斯光年」,仲有另一個小朋友打扮成「胡迪」,相當有心思!Vivian發長文講對囝囝嘅期許,佢話:「生日快樂小巴斯光年!媽媽愛你所以不溺愛你、媽媽愛你所以只讓你撒嬌但不讓你撒野。你的笑你的天真你的信任帶給了我很多快樂,你的淚你的任性你的無知,也讓媽咪成長了許多,變成一個更有愛和智慧的人,謝謝你來到我的生命中,希望你平安健康快樂長大,將來做一個有同理心的好人~I love You so much #小巴斯光年四歲了 #小V寶四歲了 #四年前的今天我的肚皮上多了一道微笑疤 #微笑疤是愛的印記 #勇敢的人都愛笑」



---------------

立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。