自認小男人！曹永廉被爆開大都可以分上下場

藝人曹永廉、田蕊妮、李思捷和余思霆等，下午於將軍澳宣傳即將推出新劇《她。她。她的少女時代》宣傳，眾人即席示範健身瑜伽動作，田蕊妮大騷弗爆小蠻腰，而tube top打扮的余思霆成鎂燈光焦點。



身為男主角的阿廉謙稱自己「只係傍住阿田」，對收視全無壓力。戲中扮演小男人的他打趣：「我喺屋企都係小男人，John哥（外父姜大偉）喺度，乜都要死忍啦！」隨後他正經讚太太「應使得使」，彼此為一對子女的未來發展儲錢。問到他可有私己錢，阿廉「振雄風」表示：「我有筆備用金，間唔中都會畀筆錢老婆投資，小朋友好多開支，太太就唔好名牌嘅。」



活動上阿廉則被阿田「揭秘」：「有日開工見佢好辛苦，佢話佢想開大，但擔心影響大家趕戲，我叫佢去咗先，點知佢轉頭就返，話只係將湧出嚟嗰啲排出去先，去洗手間原來都可以分上下兩場！」令人忍俊不禁。



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