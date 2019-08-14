被阿Sa爆好多人追　祖兒嚇到龜縮！

容祖兒《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會踏入第九場，她請來同公司的好姊妹Twins蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）及好兄弟關智斌（Kenny）任特別嘉賓。祖兒介紹Twins為重量級女子組合：「我哋一齊長大，經歷嘅唔係你哋能夠想像咁多，我曾經喺佢哋演唱會上飲大咗，上次演唱會真係好好玩，真係要好信得過，好有親切感，好有歸屬感，我先夠膽死台上面飲大咗！今日唔知佢哋點對我，希望佢哋錫住我啦 。」然後唱《風箏與風》一曲邀請Twins上台。



阿Sa和阿嬌兩位孖妹出現馬上獻唱《大紅大紫》一曲，全場哄動，歌畢阿Sa話：「我哋今日其實呢帶咗啲大禮嚟畀你，我想話雖然容祖兒冇乜緋聞，你唔好以為佢冇人追，真係好多人追佢㗎，今日已經有幾個喺度。」祖兒嚇一嚇，阿嬌就反問：「你係咪想講日本嗰個？」阿Sa問：「係咪真係講得㗎？」祖兒搶說：「唔係，揞住你哋個嘴，佢哋（觀眾）冇人想聽我緋聞。你試吓再講，我拎對鞋塞住你個嘴！」阿Sa不肯罷休：「做乜啫！我想話好多人鍾意你，但你未同人開始就終止人哋關係......」祖兒解釋：「我要專注事業，如果拍拖點做咁精彩演唱會！影響晒囉！」阿Sa問觀眾：「大家都好想祖兒可以搵到個好歸宿，係咪先？」全場應同，至於主角就低頭扮怕醜：「我真係『龜縮』......」Twins再說：「算啦，但係鍾意你嘅人裏面，其中有一個好靚仔，今晚死要同你唱歌，佢有好多腹肌。」觀眾估到是Kenny，祖兒就話：「咁呢個可以攞出嚟見吓大家嘅，佢係邊？喺下面？咁我要出力請佢上嚟。」然後狂做「標童」動作，笑死觀眾。接着Kenny升上台和三女齊唱《死性不改》，全場high爆！



祖兒問Kenny：「你做咩唱得咁興奮？」阿Sa代答：「佢要綵排定啦，佢9月（14日）自己紅館演唱會呀。」阿嬌就搶住話：「係呀，中秋節呀！佢已經賣晒（飛）啦！依家加場！」而Kenny就跪拜阿嬌：「嬌姐，你畀個機會我自己講啦。」繼而他興奮站在台中， 高舉勝利手勢大叫：「大家好！關智斌《Kenny is BORN演唱會》依家正式宣布加（9月13日）場！」全場萬多觀眾都戥Kenny開心，瘋狂歡呼。祖兒更興奮到扮大叔跳舞，但畀阿Sa拉起身話：「你咪跳啦，一陣整親腰呀。」隨時，阿嬌問Kenny：「你依家加場，個演唱會有咩吸引人先，點同大家賞月？」他說：「你唔使賞月啦，你屋企有個Michael（阿嬌老公），實畀你賞啦！」而Michael也有坐於觀眾席捧老婆場。



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