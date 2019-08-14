演跨性別人士　蔡淇俊為全裸戲減磅兩個月

藝人蔡淇俊及程芷渝到元朗一間村屋拍攝微電影，故事講述蔡淇俊飾演一位跨性別人士，程芷渝是其女友，蔡淇俊表示：「故事講我自細覺得自己係女仔，大個見自己同其他人唔同，但想同一般人一樣，所以就交女朋友，但點知都係唔得，所以就想改變，去睇心理醫生，最後就唔知會唔會去到下一步啦。」程芷渝表示故事是來自朋友的真人真事：「佢依家直情身份證轉埋性別，都做埋手術，佢本身有個女朋友，但4年都冇性生活，都想自殺過好多次。」



她又預告蔡淇俊戲中會有背部全裸戲份，講他想在浴室自殘下體，電影還會有床戲、吵架戲等情節。蔡淇俊笑言為全裸戲份特地減肥個多兩個月：「食得清淡啲，唔想污染觀眾眼睛，都好大壓力。」他又透露因爲年頭在內地寓所發生意外，做了手術後好好休養，搞到變了肥仔，所以要減肥。講到意外，他指住右腳背表示：「櫃嘅玻璃突然傾斜割傷我隻腳，嗰下好快，唔痛，但斷咗兩條筋，縫咗3、40針。」



問到今次演戲可有參考姜皓文主演的《翠絲》？他表示冇睇，但笑言尺度會激過對方。程芷渝又透露對方會扮女裝，大讚他很靚：「同姚嘉妮有9成似。」蔡淇俊就笑言有些人話自己似林夏薇。講到近況，他透露現時少在香港，多在內地發展，有拍戲及商演，問到收入可是較在TVB時高很多？他笑言：「都ok。」他又謂現時未有女友，為事業拚搏。



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