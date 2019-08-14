謝票巧遇羅仲謙！王梓軒同小朋友打成一片

藝人王梓軒為聲演的暑期動畫《貓咪媽咪Home》到戲院宣傳，更即場與片中貓角色「肥L」教小朋友跳「貓咪舞」及玩遊戲，場面熱鬧！梓軒說：「之前都試過同兒童慈善機構合作，但喺遊樂場一齊玩就係第一次！玩完波波池又玩爭櫈仔，好興奮！今日除咗小朋友，大朋友都有一齊玩。（怕唔怕小朋友難搞？）少少啦！其實佢哋個個都好乖，我到依家都有玩波波池，同啲小朋友喺波波池搵番啲貓咪牌出嚟，見到第一次接觸呢啲遊戲嘅朋友仔，我覺得好好笑，佢哋冇嗰個concept，係好純真嘅快樂，我爭櫈仔好叻，因為我通常都會望住播音樂嗰個人，佢差唔多落手我就搵定位，優先場反應好好，嚟緊正式上映，希望一家大細都去支持啦！」



當日梓軒跟小朋友玩了兩小時後，便開始到戲院謝票，有小朋友見到梓軒，更興奮表示看了三次電影！之後梓軒再到銅鑼灣戲院謝票，撞見正準備為《小Q》謝票的羅仲謙，兩位識英雄重英雄，更為對方打氣！



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