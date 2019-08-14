演唱會演唱會延期　許靖韻崩潰洪卓立唔氣餒

歌手許靖韻（Angela）和洪卓立（Ken）原定分別於本月17及18日各自舉行演唱會，但主辦單位表示考慮到觀眾往返演唱會場地的交通可能會有不確定因素，今日二人均於社交網上載演唱會延期公告。



Ken受訪時被問到演唱會延期到何時？他表示會同主辦方會繼續溝通：「因為我哋只係演出方，當然我哋好希望搵到一個適合嘅場地同檔期再開番。」又指其演唱會早已準備就緒：「都籌備咗一段長時間、所有嘢都準備好晒，依家要延期，會有少少失望，但最重要係嚟睇嘅每一位觀眾開心，但基於主辦單位唔同嘅考慮，我哋都尊重主辦單位。」但他不會因延期而氣餒：「當然會繼續keep住做運動同練歌，唔單止係因為演唱會，亦都係對平時嘅演出會有幫助，希望每次都用最好嘅狀態同大家再次見面。」



而Angela指得知延期時有崩潰的感覺：「其實由昨晚知道呢個消息之後，一路都唔開心，因為第二次樂隊綵排、連舞都排好晒，同埋都準備咗好多個月。」問到何時再開騷？她就話：「補場要再等公司傾，場地、時間都要再度過。」又指這個騷下了大量心血及時間，現改期感可惜，但考慮到交通問題，也覺得此決定也好的。



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