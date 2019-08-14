梁舜燕孫仔灑淚發文　遺憾未能三代同堂合作

「上等人」梁舜燕一生奉獻給演藝事業，她的離世，令不少圈中人感到惋惜。她的一家也從事演藝事業，大仔阮惠源曾任職亞視監製，而細仔阮惠熊則是亞視藝員，而孫兒阮浩棕曾主持無綫兒童節目《Think Big 天地》及演出劇集《EU超時任務》等，近年主力在內地發展。



阮浩棕再於社交網發交，表達出對嫲嫲的不捨，指在她休養期間陪伴在側，更會將她的說話銘記於心：「我坐喺病床邊，一邊握着妳嘅手，一邊陪着妳傾偈。『妳記得我細個嗰陣妳經常放喺嘴邊嘅，係邊句說話嗎？』妳露出慈祥嘅笑容，緩慢咁講：『害人之心不可有，防人之心不可無。』小小嘅一句，大大嘅道理，但嫲嫲妳教會我嘅，遠遠比呢句說話多。」



他又續指會繼承其衣缽，努力捍衞其名譽，會一直努力，她永遠是自己的學習對象，但遺憾未能三代同堂合作：「由入行開始一直希望能夠同嫲嫲妳同爸爸三代人一齊合作，製造我哋阮家嘅代表作，遺憾再無呢個機會。」最後他多謝大家問候及關心，其家人亦需要好好休息及收拾心情，故抱歉未能一一回覆的慰問。