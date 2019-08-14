自爆傷後肥咗一磅　任達華：好多㗎喇！

影帝任達華上月20日在中山遇襲，日前他已極速復工到廣州出席活動，但就獲安排數十名保安人員全方位護駕，今日他到九龍灣出席「萬希泉x《小Q》視障人士愛心場」，是他受傷後首次在港出席公開活動，不過只得兩個保安跟身。



獲安祖蓮娜祖莉問候



現場圍觀人士不算太多，右手仍戴上托手保護器的任達華表現從容，主動走向贊助商及嘉賓堆中寒暄，他在台上說：「出事之後，朋友對我問候，令我好窩心，太太同個女為咗照顧我都瘦咗好多，阿女有整甜品畀我，我又收到法國影迷訊息，安祖蓮娜祖莉都有Message問候我，世界充滿愛！」



其後任達華接受記者訪問，由身旁的經理人負責拎咪，任達華表示一直有覆診：「點都要做半年至九個月，至於右手手托至少要八星期至除得低，依家未好返㗎！至少八星期未可以運動，但我太喜歡套戲，所以要出席宣傳！（太太同個女瘦咗？）係呀！佢哋掛住煮嘢畀我食，好多滋潤，反而我肥咗。（你肥咗幾多？）1磅幾！對我嚟講好多喇！」



講到獲曾合作的安祖蓮娜祖莉問候，他直言相當開心：「佢係我女神！我都有覆佢多謝關心，仲有法國、歐洲影迷都有訊息我！我仲要多謝醫護人員同楊生（英皇老闆楊受成）支援。（你幾時復工？）最好做返運動先，要最佳狀態先再拍，電影公司都應該明，依家盡量陪家人，以前實在太忙喇！會同阿女出埠，去邊就等個女通知我，咁如果短廣告拍1、2日都得。（只係拍大頭？）又唔得，唔可以咁hea。」



發放正能量



提到日前到廣州出席活動，他表示太太琦琦也感擔心，但也贊成他宣傳正能量電影，並指之後在大陸工作也會加強保安：「但我唔會因此咁唔走向人群，人與人要接觸，要有愛，向前看啦！我係正能量嘅人。（咁點解今日冇加強保安？）香港吖嘛，同埋有你哋（記者）陪我。」



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