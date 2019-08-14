英皇辣王挑戰賽　究竟邊個最勁？

一眾英皇藝人包括陳家樂、衛詩雅、羅力威、曾樂彤及李靖筠，呢日就大玩「冤枉辣王大挑戰」，鬥快答啱問題，贏咗就可以指定對手食辣雞翼，誓要力爭辣王寶座！



埋位前陳家樂就豪言：「我唔係鍾意食辣，我係由細到大都慣晒食辣，無辣不歡！」而羅力威亦勁囂張咁表示：「講真，我覺得唔食得辣就唔好食米線啦，食魚蛋粉唔落辣椒油，點解要食魚蛋粉？」未正式食辣，啲火藥味已經勁到㷫合合！



比賽一開始，自認唔食得辣嘅曾樂彤率先「跑出」，佢淨係食初級辣度雞翼，就已經搞到滿面通紅，連心口都紅晒，最後仲辣到噴奶，令身旁嘅衛詩雅即刻投降，而李靖筠雖然試食時面不改容，但就因為唔小心用沾滿辣粉嘅手捽眼，而辣到標眼水，女子組相繼出局！



之後「遊戲王」陳家樂連贏幾局，就算答錯問題，都只係罰食初級辣度嘅雞翼，有幸運之神眷顧，成為大贏家！不過男子組嘅羅力威就冇咁好彩，佢不但抽中食勁辣雞翼，去廁所時仲因為辣粉沾到重要部位，搞到有灼熱感覺，令大家都好擔心「小小威」嘅安全，相當搞笑！



網民有話兒：

Axxxa Li：小威好好笑

Boxxie Kxan：睇住羅力威出道，原來已從怕羞仔變成一位談笑風生幽默嘅藝人

Jxxxny Lam：家樂真的沒人性！哈哈

edisxxxck：呢集好好笑!XDDD



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