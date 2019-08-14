「翻版葉翠翠」梁欣娟回味做陳國邦情婦

即將出戰《第一屆亞洲美人魚小姐》慈善選美大賽的「翻版葉翠翠」梁欣娟（Yuki），日前隨隊到台中特訓，她指其中一個分組比賽環節挑戰人體極限︰「我哋着美人魚裝，塊面要黐好多粒閃石，然後用身體喺水入面砌『MFI』字樣，係比賽名嘅英文縮寫。」



與海洋有緣



去年她代表香港到馬來西亞參選《國際潛水小姐》，連續兩個比賽均與海洋有關，她說︰「我好鍾意海洋，覺得一落水就好似去咗另一個世界咁，與世隔絕。」她還為比賽學潛水，已考獲入門級Open Water潛水牌。



Yuki自爆讀書時已兼職做演員，當中演陳國邦的情婦最深刻︰「佢好好咁教我做戲，記得當時導演冇畀稿我哋，要自己編，就加咗爭拗、推跌戲份，最後一Take過。」而銀幕初吻則獻給漢洋︰「係一套電影，導演臨時加插。（抗拒？）唔會，因為只係蜻蜓點水。作為演員咩角色都願意演，但堅持三點不露。」



Profile

年齡︰28歲

三圍︰32B、23、34

身高︰1米70



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