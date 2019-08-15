【閨蜜睡房】林盛斌為子女貪生怕死

「多仔公」林盛斌（Bob）最近任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》嘉賓，與主持俞詠文（Angela）暢談心事。育有三女一子的他，早前接受「通波仔」手術後開始注重養生，他坦承有小朋友後更加怕死：「以前同老婆拍拖去主題公園，咩刺激嘅機動遊戲都夠膽玩！不過依家唔再玩呢啲嘢，開始怕死、怕受傷，有咩意外，屋企人同啲細路點算！」更自爆買重保險，努力工作也是為了供保險。



返家有人攬最Sweet



由於工作關係，Bob不能經常見到子女，他坦言：「如果你問我男人最痛係咩，我覺得係辜負咗仔女對我嘅期望，特別係陪伴佢哋嘅時間，好似之前佢哋去加拿大探姨媽，我問太太有冇小朋友話掛住爸爸，佢話冇，真係好Hurt，嗰下好痛㗎！」而最窩心的一刻，是每次回到家中打開大門，成班細路衝上前攬住他說：「爸爸我哋好掛住你！」他說：「嗰幾秒補償到你喺出面點樣捱生捱死，點樣辛苦捱更抵夜，講嘢講到聲沙都抵！」



以薛家燕為榜樣



Bob在圈中最崇拜的藝人是薛家燕，二人曾在電台共事超過10年，他說：「家燕姐對人真係好好，一個咁勁咁有影響力嘅藝人，六十幾歲仲咁有魄力喺紅館開騷，就算行出街都好似總統出巡咁，希望有一日，我都可以好似家燕姐咁成功。」想窺探更多Bob的內心世界？留意《閨蜜睡房》啦！



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

