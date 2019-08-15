盤點圈中星級「契爺」

圈中不少藝人背後都有星級「契爺」扶持，帶挈事業發展突飛猛進，私底下彼此亦感情要好，關係密不可分！



梁靜茹 李宗盛

馬來西亞歌手梁靜茹，入行前被台灣音樂人李宗盛睇中，一手培育並帶到台灣發展出道，靜茹視他為「恩師」及「第二個爸爸」，2010年她在菲律賓舉行婚禮，李宗盛亦擔任主婚人，見證契女出嫁。



何天兒 林建名

藝人何天兒（前名：何傲兒）與大名娛樂老闆林建名感情甚好，2014年因為結伴看演唱會爆出「爺孫戀」，二人關係未有受緋聞影響，更於2016年正式上契，而近年由藝人轉做經理人的戴夢夢，亦是其契女。



張敬軒 陳鼎禮

張敬軒與「牆紙大王」陳鼎禮於2010年上契，有指陳鼎禮與他簽下15年經理人合約，又合作開錄音室，令軒仔由歌手升級做老闆，惟2013年有傳二人因錄音室帳目不清，軒仔在未通知對方的情況下過檔英皇，致雙方關係鬧僵。



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