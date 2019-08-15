囝囝1歲生日　李蘊帶埋囡囡溫馨留影

幸福人妻李蘊（Renee）的細仔羅明新（小新）今個月8日1歲生日，她日前帶大女兒羅紫晞（晞晞）和囝囝回港影溫馨相慶祝囝囝生日，她接受東網訪問時表示：「個仔1歲啦，時間過得好快，幫我哋影相嗰位攝影師，其實喺我第一胎大肚時識佢嘅，所以第二胎嘅大肚相、囝囝滿月相同囝囝1歲生日，都係搵佢幫手影，佢可以講係見證我啲仔女成長。」在拍攝期間，Renee最鍾意囝囝和動畫人物蠟筆小新的合照時：「我覺得好得意囉，因為我個仔叫小新，同埋樣都似小新，都希望佢可以好似小新咁得意啦，咁多人鍾意，但唔好咁曳，同埋唔好咁鹹濕囉。」



她又說最近搬了屋，所以囝囝識不到朋友：「我個仔就冇我個女1歲嘅時候咁多朋友，個女1歲生日時，都有10個、8個小朋友嚟屋企玩，但我個仔只得我、我老公、我阿媽，仲有個囡囡同佢慶祝，但我都買咗好多波波黐喺幅牆度影相，等佢大個都知，佢1歲時都有搞party，未有朋友時，阿媽都有幫佢付出過嘅。」至於為何合家相沒有老公出現？她說：「佢好少同我哋一齊影相，比較低調啲，加上今次返香港影，佢又返咗工，所以冇影到。」



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