東方日報C1：咪神陳芷尤飛身送抱冧契爺

前無綫「咪神」陳芷尤去年與近期熱演展昭的張振朗分手，隨即轉戰新加坡發展，接連有電影以及網劇演出，沒有大台護蔭仍殺出一條血路，除了本身條件，原來背後有個醫生契爺「力撐」，令她隻身在外打拚，一樣安枕無憂。



陳芷尤（Apple）雖年屆30，但甜美容貌加上34C火辣身材，離開無綫轉戰新加坡拍劇做學生妹，一樣有出路，見她不時在社交平台分享陽光海灘的泳衣照，冧爆宅男！年前她與無綫小生張振朗甩拖後，裙下之臣不絕，但Apple卻情傾一位花甲老翁，一於老嫩都不放過。



貼面抱抱笑騎騎



最近從新加坡返港探母親的Apple，日前被發現與媽媽現身深水埗一間餐廳，兩母女拖住手，一名戴金絲眼鏡、西裝打扮的老人家出來迎接，Apple與他甫見面即來個擁抱，表現親密，之後便齊齊入內用餐。據餐廳的熟客透露，原來這名花甲老翁正是該餐廳的老闆，又是一名醫生，常於區內幫助長者平價診症，很有愛心，至於與Apple的關係，就不為外人所知，據聞兩人以契爺契女相稱，常有親密互動，當日所見，甫見面即來個愛的抱抱，又貼面密密傾，她對老人家亦很照顧，主動斟茶、夾餸，又頭貼頭玩手機Selfie，氹得契爺「如沐春風」！



未上契信是有緣



事後Apple受訪，承認當天親密照顧的是其契爺：「我走咗大半年，難得返嚟，當然要探吓佢。（你哋好親密？）契爺好錫我㗎！」原來她於2011年參選港姐時，在提名人的飯局中認識契爺，她說：「嗰時佢覺得我好乖，大家亦好投緣，所以認咗我做契女，不過冇正式做上契儀式，大家都信呢個係緣分。」其實Apple離開無綫後，一心向外闖，不想再行性感及以「張振朗前女友」之名在圈中生存，希望幹一番事業，衣錦還鄉！身為契爺當然大力支持，除了精神上還揚言金錢上亦無限量支持，等契女無後顧之憂！



打響名堂機會多



今次在新加坡闖出名堂，她在當地的首部電影《新兵正傳》，榮登新加坡影史上最賣座的華語片，為她帶來拍續集的機會，去年Apple先後與台灣女神安心亞合拍電影《殺手不笨》、網劇《神奇之吻》及《我的左鄰右里》，比起在無綫時期，機會接踵而來！對於與契爺的關係，她表示即使沒上契，名分並不重要：「契爺喺精神上支持我唔少，我部電影喺新加坡首映，佢特登飛過嚟撐我，捱到今日嘅成績，佢係我幸運之神！」



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