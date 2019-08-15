為復仇變殺人魔　袁鎮業感受阿爸命危喪喊

藝人袁鎮業（Kelvin）最近在劇集《包青天再起風雲》中飾演這一期的單元人物，角色非常觸目，故事關於樓蘭傳說，Kelvin飾演的胡洵因族長父親患重病，懇求樓蘭公主（陳凱琳飾）賜他長生不死藥救父，被公主拒絕後觸發仇恨，又因祭司（胡諾言飾）唆擺而加害公主及整個樓蘭族。



問到Kelvin對角色有甚麼睇法，他表示角色內心轉變很大，本由忠心耿耿的族人反目成仇變成喪心病狂的瘋子，真正的他要經歷其中去揣摩角色，由於現實生活中未能真實體會到，所以必須從演員自身幻想或者借代等方法，他坦言整個排練過程非常痛苦，由於一定要令自己切切實實嘗試感受戲中父親命危急切的情況，曾試個多次在家中突然痛哭，一發不可收拾，最難受是要把整個情感在拍攝期間穩定地呈現出來，所以必須令該情緒變得熟練而且能控制，拍攝時間長達五個月再加上要返橫店進行拍攝，他表示這樣的歷練可算係作為演員一個很好里程碑：「呢次拍攝令我獲益良多，更懂珍惜，學會感恩！在此感謝一路支持我同鼓勵我嘅觀眾朋友！」他又指相信這世上沒有天生的壞人，只是每個人身處不同的時勢作出不同的決定，故事中伏蘭公主為了民族為了老公鋌而走險，而胡洵只因救父心切才反目成魔，兩者皆是可悲。



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