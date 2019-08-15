囝囝對住空氣嗌姐姐　孫慧雪嚇到毛管戙

農曆7月就係相傳嘅鬼月，藝人孫慧雪同李靖筠趁住盂蘭節就「應節」講鬼故，孫慧雪仲將親身經歷同大家分享，一次同囝囝出夜街，囝囝突然向住空氣嗌姐姐同埋傻笑，真係聽到毛管戙！



話說有一次孫慧雪要做嘢，老公就車佢、囝囝同工人姐姐去到工作地點，喺車度傾偈嘅時候，囝囝攞咗佢個銀包出嚟派錢，派完畀車入面嘅三位大人之後，囝囝突然對住車出邊話要派錢畀姐姐，孫慧雪即時跟住囝囝嘅方向望，但出面係完全冇人！成車大人嚇到鼻哥窿冇肉，齊齊決定走人離開呢個恐怖地方，喺佢落車去做嘢時，囝囝原本唔捨得喊緊，突然望住佢嘅身後位置喺度傻笑，孫慧雪雖然已經好驚，但係作為媽咪都要望吓究竟乜事，一擰轉頭發現……身後係乜都冇！



經歷過呢次之後，孫慧雪話會盡量減少帶小朋友出夜街，返屋企嘅時候，喺附近就會開始嗌囝囝中文全名話「返屋企啦！」佢話咁樣做囝囝夜晚喊嘅機會都細啲，講到咁神奇，信不信就由你！



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