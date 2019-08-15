斷正！胡歌聽演講瞌眼瞓死撐　網民勁心痛

大陸男星胡歌唔只靚仔又好戲，暖男形象俘虜唔少粉絲，日前佢就參加一場慈善活動，以一身黑西裝出現嘅佢官仔骨骨非常有型，座上客都報以熱烈掌聲！佢為咗上台演講，唔單只自己撰寫講稿，仲親自做簡報，台上嘅佢非常認真，點知台下嘅佢非常「唔專心」，仲被鏡頭影晒添！



胡歌坐喺台下睇其他人演講時坐得非常筆挺，但細心一睇，其實佢好努力同睡魔對抗緊，對眼就快合埋昏昏欲睡，所以佢都郁吓身體、搓吓眼睛盡量唔畀自己瞓，不過似乎都抵抗唔到睡魔來襲，瞌咗一瞌，似足學生哥咁，連坐喺隔籬個男人都忍唔住𥄫佢！



片段曝光後，網民除咗笑唔停，仲好心痛男神：「太心痛胡歌了，太感同身受了，像極了我當初上課的樣子」、「真的很想認真聽課，但這種生理性的睏太難受了」、「内容過於真實」！胡歌「樁眼瞓」嘅模樣即時被網民做成表情包，「胡歌真的睏了」更一度登上微博熱搜添呀！



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