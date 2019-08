「甘草王」羅樂林的女兒羅苡之和藝人陳志健,結婚接近九年,依然恩愛無比,維持感情甜蜜度的首要法則,就是投其所好:你癲我都癲!



身在布吉享受陽光與海灘的羅苡之,網晒和老公的水着照,兩個鬥狂擺甫士,要型有型,要Chok有Chok,要肌有肌,並且搞笑度十足,她更作狀出掌推對方下身。她留言:「When you have a cray cray partner who is on same cray cray channel with you, your days will turn out not as cray cray.」(當你有個瘋狂的伴侶,跟你一樣瘋狂的話,那麼日子就不再真的是那麼瘋癲了。)



