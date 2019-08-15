開騷又出事！祖兒自稱奶媽撩洋漢「求愛」

天后容祖兒的演唱會昨晚踏入第十場，是晚請來樂隊Dear Jane任嘉賓。祖兒台上說：「Dear Jane同我可以話係一見如故，一拍即合，第一次合作，由Dear Jane嘅Howie為我作曲嘅《心之科學》就攞到好好成績。」



Howie表示本身想寫首歌畀女仔唱，寫完之後就覺得一定希望是祖兒唱，好開心祖兒又喜歡首歌。主音Tim表示十分多謝祖兒，年初他們開紅館演唱會，祖兒未等他們開聲就已經主動話mark期來支持。祖兒笑道：「嗰日我見你幾個有嘢又唔講，個口含住包嘢咁，既然知道你哋開騷就心照啦，我咪主動講囉。」



Jackal話：「因為我哋band房少女仔上來，突然之間唔知點好，好緊張。」祖兒笑說：「 你知唔知我都好少男仔朋友㗎，我身邊人全部陰氣好重……」Dear Jane即說：「咁我哋一齊玩多啲啦！又既然係咁，我哋不如約定再合作啦，再寫多首歌畀你！」祖兒聞言十分開心：「係咪㗎，好呀！既然《心之科學》難得咁好成績，咁你哋去開拓教育系列啦，心之體育，心之……」引得觀眾大笑。繼而大家再合唱《習慣失戀》作結。



每晚祖兒坐高空飛船升上山頂同山頂朋友唱歌，都帶來歡樂萬分，歌迷已經學會早有準備，用紙寫上：「我要唱歌。」昨晚有人寫「雖然我病咗我都想唱」、又有人寫「我老婆生日所以要唱」，更有歌迷頭戴搞笑蟹帽博祖兒望到，逗得觀眾及祖兒都非常開心。除了香港歌迷之外，更有日籍歌迷到場，舉大字報話要唱歌。祖兒見對方遠道而來又很有誠意，當然給予機會，日本歌迷努力唱完一段歌之後，雖然沒有人聽得到明唱甚麼，但全場都報以熱烈掌聲鼓勵，非常有愛。另外又有一個來自英國男歌迷，祖兒撩他：「Hello，Do you love me？」男歌迷答：「Forever！」令祖兒十分開心，事後她說：「歌迷真係好好，好識氹我開心，我開場話我會盡力做，如果佢哋係iphone，我就係奶媽，幫佢哋叉滿電，但其實歌迷先真正係我奶媽，每晚佢哋都幫我注進無窮無盡力量，非常感謝！」



此外，每晚演唱會勁歌熱舞，祖兒都十分小心，不希望行差踏錯弄傷自己影響十多場的演出，不過前晚她的人工智能mic stand自動回旋時，反彈力太強，祖兒返到家才發現撞瘀了耳仔！她也於IG上跟歌迷分享了這個小意外：「真係越（愈）跳越（愈）起勁，尋晚返到屋企發現隻耳仔瘀咗，唔怪得知跳緊嗰陣覺得有一下痛痛地（哋）啦，好彩唔係冚親個咀（嘴）咋，唔係就嚇親大家啦！繼續一切順利！」而胡杏兒、黃智雯、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚、關心妍、Robyn & Kendy等等均有來捧場。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



