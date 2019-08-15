30幾度着毛衣　麥浚龍九十年代Look搞邊科？

歌手麥浚龍（Juno）身穿毛衣到電台宣傳新歌《情感的廢墟》，他表示新歌是的仿90年代歌曲，無論在曲風、唱腔及情感上都非「Juno式」，大感做一首仿90年代的歌曲好難。



為配合90年代唱法，Juno坦言錄歌時都特別注重咬字，更投放情緒，問到可有模仿某當代歌手唱法？他表示沒有，不過錄音前3個月都不停聽90年代的歌，當中最鍾意聽電影主題曲，又謂希望Fans聽完新歌後會有共鳴、會心微笑，勾起對當時的感覺。



Juno表示90年代時期還是求學階段，自爆讀完一年級後家人將他送往加拿大讀書，要於短期內靠聽歌、睇書學英文，但世事難料，當Juno自認對英文有信心，家人要求他返港：「要由頭學寫中文，呢個係我嘅語言命運，之後入行前又去日本跳舞，再學日文。」講到其他工作，他指正為執導電影做後期配樂製作，預計明年上映，同時亦在寫新劇本及製作最新專輯。



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