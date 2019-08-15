躲於衣櫃窺探！許靖韻自爆曾愛得卑微覺委屈

歌手許靖韻（Angela）今日‌（15日）推出全新EP《My 25》，EP收錄了Angela這一年的故事。過去一年，對廿五歲的她來說並不平凡。從內地選秀節目《創造101》出發，到站上《歌手》舞台，她的願望一一達成。因此EP不同的造型也代表着不同階段的她，充滿少女味的露肩紗裙；剪裁獨特的牛仔套裝，盡顯野性一面；盤起長髮配搭黃色，滲出成熟女人味，黑色girdle款上衣，型格十足。



至於音樂方面，則收錄了不同語言風格的歌曲，她表示有歌曲初收到歌詞時，並未完全理解意思：「唱咗好幾次先感覺到歌詞想表達嘅嘢。首歌係想講嗰種同對方嘅關係唔係真正嘅情侶，好曖昧，好似偷情但又唔知邊個係第三者嘅感覺之餘，又唔想結束呢段感情，係一段好模糊嘅關係，沒完沒了咁同對方喺一齊。」



MV男主角找來爆肌演員謝允出任，整個MV大部分時間刻意採用偷拍角度，帶出一種窺視的感覺，Angela經常躲於衣櫃內窺探外面的世界，她說：「衣櫃入面嘅我其實只不過係一個幻想，又或者係我嘅一啲回憶，畀我回憶番同男主角各種好甜蜜嘅情節。但係其實衣櫃裏面嘅我究竟係邊個？呢啲就留係俾觀眾一個幻想空間。」提到拍攝難忘事，Angela說：「我同男主角有鬧交情節，一路鬧、我一路想喊，因為通常我一畀人鬧就想喊。」



問到現實中是否也「卑微過」？Angela坦言：「之前有一段關係就好似今日拍攝當中嘅一啲情節，好卑微，感覺好委屈，但係就係想同對方繼續一齊，我覺得每個人都會經歷過咁樣嘅一段關係。」其後她又自爆是「和平主義者」：「我唔鍾意嗌交，我希望同對方有一個好和平嘅關係，互相了解，生活協調，反正佢對我好就好啦。」



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