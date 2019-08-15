胡定欣冇替身搏到盡　譚俊彥怕囡囡暗戀張振朗

藝人胡定欣與譚俊彥出席無綫劇集《包青天再起風雲》宣傳，並找來一班小朋友分組比賽，期間定欣與傅嘉莉分別心口藏住吹脹氣球，於限定時間回答問題，惟定欣的氣球最終也爆破，嚇得她呱呱大叫。事後她直言驚慌，混亂間左手手腕也有損傷，她說：「有得揀我會揀唔玩添啦，不過都要諗計點宣傳。」更指戲中打戲未夠喉，當中一場於沙漠頂碌下去戲份更是親身上陣，另一場策騎戲卻因韁繩斷掉，最終成日人飛落地，幸好沒有大礙。



而譚俊彥則笑指女兒情傾現場一位男小演員，問到是否已為女兒揀男友？他說：「都要培養佢睇靚仔，如果佢暗戀張振朗我會驚，之前拍戲佢打嚟唔係搵我，係搵佢，所以我唔會畀佢哋見，仲有何廣沛都係。」



讚梁舜燕生前敬業



談到同劇的資深藝人梁舜燕（Lily）日前病逝，譚俊彥表示心情仍沉重：「我成日都張國強講笑，女演員淨係可以車Lily姐返屋企，佢拍呢套劇時身體已經唔係太好，希望佢一路好走。」定欣就透露近年與對方於《城寨英雄》及《同盟》也有合作，大讚對方敬業，即使拍到半夜也堅持開工：「佢有講過好鍾意拍嘢，所以唔拍唔得，寧願夜瞓去就番開工時間。」



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