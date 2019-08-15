有迹可尋！梁靜茹晒空櫈相暗示婚變

有「情歌天后」之稱的梁靜茹（Fish）年初才跟老公Tony飛到馬爾代夫慶祝結婚九周年紀念，盛傳夫妻情早幾個月因Tony的舊下屬介入而發生鉅變，婚變爆出後，知情人士透露梁靜茹終日以淚洗面，面對愛兒更是傷心難過，因為擔心兒子受到兩人婚變影響，傳聞離婚後兩人將會共同撫養。



迴避有關老公的問題



雖然Tony否認婚變，也否認有外遇，但往時梁靜茹跟Tony有影皆雙，雖然Tony有自己的生意，但太太每次在台灣、香港有專輯或演唱會發布等工作，Tony都會抽空陪伴左右。不過八月初梁靜茹到台灣出席專輯發布會時，不單未有見到Tony身影，當被問到有關Tony的事，她似刻意迴避，婚變已有迹可尋。當日談到七夕情人節，她有意無意閃過話題，再被追問到可會跟老公說：「七夕情人節快樂？」，她即扯開說：「我有很多歌迷要照顧。」



向好友吐苦水



盛傳因為婚變，愁容滿面的梁靜茹日前被目睹與歌手陳綺貞的舊愛鍾成虎食飯，兩人情同兄妹，聽聞當晚向好友呻訴與老公感情生變，談到傷心之處忍不主眼濕濕。雖然Tony直斥離婚傳言是亂說，但承認兩人曾經嘈交，不過他覺得這是夫妻之間的小事而已。



不過早幾日梁靜茹在其社交網上載一張家居角落照，微黃的燈光映照住一張空櫈，感覺分外孤單，她似有感而發留言：「那盞燈陪我十年以上，那盞燈和這張椅，超越十年，一起來到我生命裡（裏）的，一直還在，一直還在，今天陪了我一整天。」言詞間有說不出的落寞。



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