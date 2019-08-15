新陳代謝下降！JW大呻老咗難減肥

歌手JW（王灝兒）早前為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，談到事隔九個月推出新歌《逃生門》，JW揚言感覺很興奮同首歌難度十足：「好開心同興奮收到周國賢寫嘅呢首歌，不過我第一次入錄音室錄呢首歌時唱唔到，有失敗嘅感覺，因為首歌真係好難唱，好彩有監製舒文幫手微調，錄完之後我成身大汗，好似做咗高溫瑜伽一樣。」



JW笑談減肥心得，並指年紀愈大，減肥愈難，她謂：「我家姐以前成日話到咗廿七、八歲，新陳代謝就會下降，減肥會好辛苦，當時我唔信，因為我一星期做兩次Gym已經瘦返晒，但係原來係真㗎！我最近好勤力，諗住今年29歲，喺30歲之前畀自己有啲交代，連續幾個星期不斷做Gym、做運動，但體重冇變過！所以平時留言話我或者其他歌手肥嘅人，你哋小心啲，唔好以為自己好瘦，到咗廿七、八歲時再同我講啦！」



提到明年入行十周年，她直言想嘗試於文化中心開弦樂騷，想用一個新的形式去唱Live給歌迷聽。



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