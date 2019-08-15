慳得就慳！李旻芳孭起未婚夫Cheap拍婚照

無綫《東張西望》主持李旻芳早前宣布封盤，與男友黃耀英結束6年愛情長跑，將於11月5日舉行婚禮，由於籌備婚禮時間緊迫，故二人已加快進度，早前便被東網拍得睇金器及試低胸婚紗，期間一對新人更情到濃時雙雙起舞，非常甜蜜。



日前二人便動身拍攝婚紗照，可能是婚禮已花掉不少積蓄，所以李旻芳甘願放棄出埠取景，改為留港消費，更省卻一切花巧布置，僅選址一個全白色場地作為拍攝主景，再加上少許花的裝飾配合，就連服飾也堅持一套到尾，非常簡樸。



廿四孝老公黃耀英當然乖乖接旨，拍攝時與老婆交足功課，既有佻皮扮咬太太鼻哥，二人亦有情深依偎，當然唔少得冧爆咀嘴，影得興起之際，李旻芳更「反串」孭住黃耀英，非常有趣。



李旻芳直言起初沒想過拍攝婚紗照，她說：「我淨係想簡簡單單留到結婚當日先執Snapshot，不過每次同身邊朋友講，佢哋都話一定要影，話影咗到時唔鍾意先算，唔影就驚會後悔，所以最後說服咗自己。」更指因不太喜歡公式化婚紗照，認為取景點及拍得靚與否非重點，反而能夠捕捉他們內心交流最為重要：「所以我哋都冇咩花巧，每人都係得一套衫，喺香港租個全白色嘅場地，乜都無，簡簡單單，但影嘅過程都好開心，所有嘢都比預期中好，連花藝師整嘅所有裝飾擺設都好啱心水！攝影師又完全捕捉到我哋嘅交流！效果好唯美，好滿意！」



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