逆境自強！田蕊妮壓力爆煲失控嚎哭

由藝人田蕊妮（阿田）及曹永廉（阿廉）等主演的無綫新劇《她．她． 她的少女時代》將於8月19日晚上9時半於翡翠台首播。監製廖晉碩坦言《她》劇女主角甫開始已瞄準阿田度身訂造，劇中阿田本是「追星族」，與阿廉結婚廿載，因阿田胞姐辭世收養其女兒，夫婦間因生活上種種感情轉淡，阿廉更突然出軌，令女人40的阿田決意離婚，逆境自強，故事勵志。



挑戰30頁紙對白



身為視后的阿田拍劇可謂「當食生菜」，但她自爆今次卻壓力爆煲，在片場失聲痛哭： 「開工冇正常作息時間，影響到劇中唱歌戲嘅表現，我仲要抽時間操肌、打拳。點知有日拍擂台戲份，意外畀武指打到牙骹，我即刻爆喊收唔到聲，最終要自己行開冷靜，搞到對方好唔好意思，但其實唔關佢事，我只係借位釋放（壓力）啫！」



她更「挑戰紀錄」，試過一日完成卅頁紙對白戲份：「所以戲裏戲外我都要為自己加油，雖然仲未睇過『製成品』，好彩監製話好滿意。」



曹永廉安渡中年危機



至於阿廉第二次與阿田鬥戲，大讚她專業：「佢埋位就嚟，冇多餘嘢嘅。」劇中扮演小男人的他面對感情危機，他說：「我個角色出軌但又對阿田依依不捨，內心戲比較多。其實好多人都面對過中年危機，我44、45歲嘅時候，冇人搵我拍嘢，睇唔到前景，又擔心養妻活兒，嗰時匿埋喺屋企唔想出街，最多只係同朋友互呻、互幫打強心針，但捱過呢段日子之後，思維就唔同咗，依家睇嘢淡咗，生活變得從容。」



李思捷貼地拒做膠人



4年喇！李思捷終於有新劇推出，在《她》劇中扮演一名紅歌手，因事坐監，出獄後改名換姓變潦倒貨車司機，是演技一大挑戰：「個角色人生好大逆轉，出獄後我唔想畀人認出，但身份被揭穿後， 即刻被人掟雞蛋、菜……啲嘢掟埋嚟覺得痛，但鏡頭睇番感覺仲痛，完成戲份我即刻返屋企沖涼，成身臭晒！（預咗劇集出街畀人鬧？）自由評論嘛，如果觀眾鬧我仲開心，證明大家睇得投入。」



監製廖晉碩爆思捷為了突出「貼地Van仔佬」造型，主動要求素顏出鏡。思捷表示早於12、13年開始，已習慣不化妝出鏡：「一嚟皮膚受唔到化妝品，二嚟覺得個樣冇咁膠，我想睇自己嘅戲多過睇樣，有紋同雀斑都好自然。」劇中他對離婚的阿田有Feel，加上阿廉形成「三角關係」，他說：「我哋咁嘅年紀唔會喺感情上輕易做主動，最開心係結尾時我哋三個互相扶持，一齊喺逆境企番起身，我鍾意演呢類『重生』戲。」



林凱恩被讚可造之材



港姐出身的林凱恩於《她》劇飾演田蕊妮與曹永廉之女。演齡尚淺的她被監製大讚是可造之材，指她拍喊戲，做到「要眼淚有眼淚」！



今次與一眾前輩大演對手戲，凱恩直言獲益良多，劇情更令她「感同身受」：「我演一個年約20歲嘅少女，面對升學、初戀、家庭等問題。合作嘅前輩都好好，最深刻嗰場戲係喺蘭桂坊醉酒撞到李思捷，跟住就到阿田狂鬧我。拍嘅時候我覺得畫面似曾相識好真實，之後同媽咪講番，覺得好似真係發生過咁。」



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