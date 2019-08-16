傳遭無綫雪藏！林秀怡一腳踢撲水養家

憑無綫劇集《婚姻合伙人》光速彈起入屋的林秀怡，近日因在Instagram高調表態政治立場，即遭無綫「雪藏」，令工作量大減。走投無路下，她只好埋首其餐廳生意，以老闆娘身份繼續「撲水」，努力慳錢養家，以抵其患癌母親的龐大醫療費。



今年27歲的林秀怡入行十年，以《婚》成功打甩「綠葉」Label，劇中一幕與陸永浴缸火辣埋身「肉搏」、被對方出擒拿手「襲胸」，教人睇到津津樂道。好景不常，自從她於IG評論社會議題後，瞬間「被消失」，Out出主持了6年的音樂節目《樂勢力》之餘，又「被缺席」劇集《十二傳說》的宣傳。冇Job在身的林秀怡，去年為救母而花盡畢身積蓄，面對沉重的經濟壓力，唯一出路只能靠開業接近3年的日式西餐廳，據知餐廳已差不多回本，開始進入收成期。



親自落舖慳人手



身為精打細算的老闆娘，節省請人開支的最佳解決方法當然是靠自己，親自落舖打躉，避免有外出使費之餘，又可以做生招牌吸客，一舉兩得。日前見她束丸子頭、戴眼鏡、素顏落舖，各樣事情絕不假手於人，加上曾經有相關工作經驗，即使當時正值午市，全間舖坐滿食客都冇有怕，着上圍裙化身「三頭六臂」，烏身落單、傳菜招呼食客，一腳踢狂做，可謂忙得幸福。



街市買餸煮飯仔



午市過了一半時間，依然座無虛席，直到有長枱食客埋單，林秀怡就埋枱收錢，被食客認出又乘機問食後感兼寒暄數句，頗受歡迎。親自送客後，她即刻執枱兼擺新餐具，再用消毒抹布抹勻枱櫈，睇到地下有垃圾，又無懼着短裙有走光危機踎枱底清理，盡心盡力忙完一輪，疲態盡現的她才有時間飲啖水回氣。



除下圍裙後，林秀怡即趁餐廳「落場」時間閃人，拎住環保袋去附近街市買餸，途中邊行邊撳電話，在菜檔前左揀右揀，相當熟手，收穫豐富歸家煮飯仔，慳盡一分一毫。臨走前途經賣胡椒餅店，被香氣吸引的她最後得個望字冇幫襯，堅持做守財奴。



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