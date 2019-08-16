王菀之首擔舞台劇監製　誠邀前輩吳鎮宇助陣

歌手王菀之（Ivana）接受電台訪問，講到正忙於排練舞台劇，今次是她首度主辦單位兼任監製，是人生第一次，所以，由上年11月開始好忙好攰，但感覺好好玩。她謂：「今次係一次好難得機會申請到演藝學院檔期，請到前輩吳鎮宇合作，好多人問點解會搵鎮宇前輩，就因為當時啱啱睇完佢一部電影，根住就有呢個檔期，當然唔係嗰刻先想同前輩合作舞台劇，而係之前唔敢諗啫。」因鎮宇有演出舞台劇經驗，她稱當時就請一個舞台劇的導演去邀請他：「嗰時未諗做咩劇，但有期，就搵咗個演員先，之後先再搵啱佢嘅劇本。」最搞笑是鎮宇回覆導演朋友說：「唔好搞我啦，做舞台劇要放好多時間落去，除非係音樂劇啦。」當時她得知鎮宇想演是「音樂劇」都忍不住大呼：「吓！」她笑謂：「原來其實鎮宇前輩只是一句悔氣笑話，我就當真，搵晒劇本，咁鎮宇前輩就話既然講咗就要做。」



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。