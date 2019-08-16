點解會Friend？唐詩詠楊洛婷姊妹遊晒床照

藝人唐詩詠同楊洛婷一個拍劇一個做主持，睇落冇乜交雜大纜都扯唔埋，但係佢哋竟然係好姊妹仲會一齊去旅行，究竟佢哋係點認識變Friend？呢日佢哋分別喺社交網上載去台灣玩嘅相，齊齊着住浴袍喺張床到攬攬錫錫，佢哋仲話今次經歷咗地震、打風同航班取消，但係都無損佢哋嘅心情。



唐詩詠留言解釋佢哋點解會做到好朋友：「同年佢係香港小姐，我剛剛拍完《四葉草》，風馬牛不相及的兩個人，一齊主持一個旅遊節目，佢中文唔識多個（但要做主持），兩個星期去咗五個地方，食咗好多奇怪有趣嘅昆蟲，唔知點解佢好鍾意食，我們經歷了很多但也不及這一次，十幾年後終於再去旅行仲要係悠長假期，仲要人生第一次經歷地震，我哋每次相遇都有啲奇怪事發生！」而楊洛婷就留言話今次係佢哋相識15年嘅紀念之旅，所以要專登揀番當年拍節目嘅地點緬懷吓，仲話好多謝唐詩詠一直喺身邊鼓勵佢要做得好啲。



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