東方日報C1：莫少聰囡囡揚威日本滑冰奪金

現年58歲的藝人莫少聰，近年成為單親爸爸，身兼母職獨力照顧7歲女兒莫芷嫣，更落力培育女兒成為滑冰選手，而芷嫣亦不負父親厚望，年紀輕輕已揚威海外，早前於日本滑冰比賽中脫穎而出勇奪金牌！莫少聰受訪時笑指囡囡遺傳了他的表演欲，至於會否考慮讓她入行，他直言最緊要睇女兒興趣！



近年於內地發展的影星莫少聰，2011年與年輕28歲的內地歌手孫雲玲結婚，惟這段「父女戀」只維持了5年便離婚收場，由他獨力照顧女兒莫芷嫣。現年7歲的芷嫣相當生性，品學兼優而且才藝出眾，精通滑冰的她去年於內地花樣滑冰比賽中拿下兩面金牌，最近更再下一城，先後到青島、內蒙古及日本出賽，其中今年6月於日本舉行的《Skate Japan 2019》兒童組別中奪冠軍殊榮，揚威海外！



莫少聰日前於微博上載女兒得獎照，化身「跟得爸爸」的他為女兒打氣並拍照留念，見證女兒奪冠後亦流露出自豪笑容，對其表現相當滿意。他留言分享喜悅：「回想在這兩個月的暑假，我跟女兒都過的十分充實，我去了非洲國家和青海玉樹做慈善活動，而她！人人放假，她就天天都要練習滑冰，最後拿下日本一面金牌，青島和內蒙古拿下兩面銅牌，也是給她一個鼓勵，所以我一直相信，只要你努力一定會有收穫，我們互勵互勉，繼續加油。」不少網友紛紛送上恭喜，亦有讚芷嫣才貌雙全，可考慮向娛圈發展。



精通泳術小提琴



莫少聰接受訪問時表示，女兒除了滑冰外，還有學小提琴及游水，同樣拿過不少獎牌，但最愛還是滑冰，他引以為傲地說：「當初只係睇佢對邊方面有興趣，最後最鍾意滑冰，佢仲話寧願唔學其他嘢都想專心滑冰，佢好努力，一星期至少上三堂。」問到單親爹哋有何教女心得？他謂最重要多時間陪伴對方：「我好多時會陪佢早瞓，夜晚8點幾瞓，早上5點幾起身，送佢返學，大家多接觸成為朋友，可以話多年來陪住佢成長。」而囡囡亦很窩心，當他生日、父親節時，都會親手畫畫作禮物，小小心意已令他冧爆。問到若囡囡想入娛圈會否支持？他說：「等佢大個睇佢有冇興趣，我唔會反對，但一定要學業為重。」又指囡囡遺傳了他的基因，很有天賦及表演欲。



爭取親子時間



莫少聰近年拍戲兼搞茶莊生意，即使工作繁忙，他都非常珍惜與女兒相處的機會，平日經常於網上分享囡囡生活點滴，可見兩父女雖然年紀相差51載，但並無代溝。而日前芷嫣第一天開學，他便親自管接送，認真廿四孝！除了專心湊女，他亦不忘行善，近年發起以他名字命名的「少聰愛心行動」，頻頻到各地探訪長者、小童及弱勢社群，本月初他到海拔4,780米的山區做義工時，更曾出現高山反應，要吊鹽水及食藥治療，但仍堅持行程，善心爆棚！



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