拍戲仲開心過現實　溫碧霞最愛反派有原因

53歲的溫碧霞，推出人生第5本寫真集，受訪時大方分享凍齡之道。談到近日在新片的踩界演出，她直言相當有滿足感，更自爆埋位前飲酒壯膽！



溫碧霞（Irene）的最新寫真集9月還會加推內地版，加插文字分享內心世界。今次眾人拉隊到塞班島取景，在未受污染的海灘上留影，當中不乏大膽性感照，展現「成熟女人味的溫碧霞」。出名是「凍齡美女」的她，大方分享鑽研多年的Keep Fit之道：「最緊要做運動，呢樣嘢畀我好大能量，我都勸身邊嘅朋友一齊做。另外，每日我都會飲檸檬水，無論對美容同健康都好有益處，防癌之餘又吸油。」



影壇搵滿足感



外表看似柔弱的Irene，內心卻是鐵實的事業型女生，明言即使如今生活幸福，也不及在電影世界獲得的滿足感與快樂，尤其最近在英皇電影《墮落花》中，接受近年難得一見的演技挑戰：「我扮演嘅角色一直被有背景嘅爸爸操控，可以話係悲慘人物。開拍前我有同癮君子見面做資料搜集，開工時我都會飲少少酒，喺一個略為興奮嘅狀態下投入演出，比較得心應手。（有信心喺獎項上有成績？）有嘅，但其實最難得係遇到呢個好劇本，所以擺咗好多心機落去。」



她坦言喜歡接演反差大、甚至反派角色，如當年電視劇《封神榜》中的妲己，人物性格較為突出，容易令觀眾留下深刻印象。而她最開心是角色名字成為經典，希望日後在電影方面再次突破。



場地：HEXA六公館



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