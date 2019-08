韓團ASTRO的22歲「臉蛋天才」車銀優正忙於與女星申世京拍攝播映中的古裝劇《新入史官丘海昤》,雖然劇集首播後,不少劇迷勁彈他演技未達標,幸播映至今,收視已回升,更一度升上7.3%。



而車銀優早前宣布將展開首個個人亞洲巡迴見面會,並於10月19日假九展舉行香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」,全場粉絲可參加擊掌活動,其他粉絲福利包括限量的「小組合照」、「簽名會」或「親筆簽名海報」等,門票將於下周五公開發售。



車銀優忙拍劇之餘,亦不忘拍片為香港見面會造勢,他展現招牌式「殺人微笑」,並以廣東話打招呼說:「大家好,我係車銀優。」又表示很期待與港迷見面。