鄧兆尊翠玉了亡母心願　祥嫂長眠永祥苑

「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）於7月2日因肺癌離世，享年74歲。喪禮亦已於上月11號完成，並依照祥嫂遺願進行火化。鄧兆尊、兆榮、翠玉（前稱小艾）及碧玉今日齊返永祥苑，為母親進行下葬儀式。今晨十時許，翠玉駕車抵達永祥苑，見到有記者在門外守候，入屋後再跟傭人步出派飲品給記者。問到今天回永祥苑是否為母親搞下葬儀式，翠玉表示：「係。」再問到可否入屋影儀式？她則謂：「唔係咁方便，始終都係私事。」



兆尊、兆榮及碧玉亦陸續回到永祥苑，待眾人安頓好後，兆尊及翠玉步出接受訪，兆尊指今日是將母親的骨灰龕安放在永祥苑花園，一個有花花草草的地方，無特別儀式，只是由殯葬人員協助下完成。至於祥嫂生前遺願葬於荔枝樹下，兆尊則表示：「因為搵人睇過位置唔好，所以會喺原有荔枝樹旁邊再種一棵，之後再將骨灰移番落去。」





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