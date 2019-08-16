睇話劇騷擾觀眾　姜漢娜吳惠媛知衰認錯

正拍韓國tvN劇集《60天，指定倖存者》的演員姜漢娜、孫錫久及吳惠媛等，昨晚去為同劇演員金洲軒的話劇《Pride》撐場，姜漢娜亦有在Instagram上載一眾演員去睇話劇的合照，不過事後就有觀眾投訴一行人在看話劇時做出騷擾其他人的行為，大表不滿。



昨日有不少觀眾在社交網及討論區發文，指姜漢娜與其他演員在觀看話劇時態度欠佳，包括在不是搞笑的場面時大聲笑及不斷竊竊私語，又模仿話劇演員的舉動，影響專心看話劇的觀眾，而網民指戴帽的三名演員在看演出時最無禮，而在姜漢娜上載的合照中，她與孫錫久及吳惠媛三人剛好有戴帽，所以矛頭便指向該三人。



姜漢娜與吳惠媛今日在Instagram發文道歉，姜漢娜為影響到觀看話劇的觀眾表示抱歉：「在不搞笑的場面笑和在鏡頭拍到觀眾席時舉V，對觀眾造成阻礙和不便，真的很抱歉，我會記住成熟的觀眾禮儀和反省。」吳惠媛亦承認因為自己的輕率及不當的態度而影響到這部好的作品和觀看這部作品的觀眾，對因為自己的無知而騷擾到其他觀眾表示抱歉，今後會注意正確的觀賞態度，不會再有同類事件發生。至於有出現在合照中的演員崔允英，就指之前已去過觀看《Pride》，所以今次沒有同行，只是有出席飯局。