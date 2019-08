漫威(Marvel)上月在Comic-Con動漫節宣布漫威未來大計,其中包括首部亞裔超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的卡士陣容。除了公布由華裔男星劉思慕(Simu Liu)飾演男主角上氣外,還公布梁朝偉將出演片中奸角滿大人。而近日網上就有消息指漫威正斟緊成龍加盟《上》並飾演男主角上氣父親鄭祖亦即傅滿洲!報道指如果成龍答允的話,迪士尼將於下周舉行的D23活動上公布相關消息。據知個角色在片中只屬小角色。雖然目前官方仍未確認有關消息,但外國網民對傳聞一致讚好,直言「希望見到成龍在MCU(漫威電影宇宙)中出現」



查實幾個月前,外國傳媒亦傳過漫威想搵甄子丹飾演片中其中一個重要角色,而外界曾猜測他飾演的正是上氣父親傅滿洲!